Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:14

Re: ПУМБ

Подскажите, пожалуйста, многоуровневая система кешбека, я путаюсь.
С Укрпочтой у Пумба в этом месяце нет акции? Было -50% в прошлые.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 19:31

Arien
Вітаємо! Переглянути пропозицію знижки Ви можете на вкладці "Вигоди" зайти в розділ "Хіти тижня". Там буде зображено актуальні пропозиції.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 17:25

Треба переказати 3к грн на закордонну картку в шекелі (visa). Де будуть найменші втрати "по дорозі"? Переказати з гривневої чи спочатку купити на доларову/єврову і потім з неї? Чи ще є кращий варіант? Дякую.
alibob
 
Повідомлень: 745
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:00

alibob
Вітаємо! Ви можете зробити переказ з валютного рахунку на іноземну картку у застосунку ПУМБ. Комісія за дану послугу всього 0.9%. Послуга переказу з валютного рахунку на іноземну картку доступна лише для таких валют: PLN, EUR, USD. Ініціювати переказ можливо з деталей картки, або з меню "Платежі"  у розділі “Перекази на картку”. Конвертація по курсу МПС в валюті емітента отримувача. Конвертація МПС підтримується майже у всіх валютах отримувача крім заборонених країн або тих, хто не підтримує протокол VISA/MasterCard.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:56

Питания к представнику банка.Другий раз прохожу фінмоніторінг.Не можу змінити данні в анкеті.Користуюсь кредитним лімітом,а потім коли поповнюю картку приходить пуш про фінмоніторінг.Анкету змінити можно тільки у відділенні.Туди добратись дорого коштує.Два рази всі документи надавали.Що робити?Дякую.
Вадимка
 
Повідомлень: 475
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 12:33

Вадимка
Вітаємо!
Пишемо Вам у приватні повідомлення для обговорення деталей.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3364
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
