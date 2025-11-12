Подскажите, пожалуйста, многоуровневая система кешбека, я путаюсь.
С Укрпочтой у Пумба в этом месяце нет акции? Было -50% в прошлые.
Додано: Нед 02 лис, 2025 18:14
Re: ПУМБ
Додано: Нед 02 лис, 2025 19:31
Arien
Вітаємо! Переглянути пропозицію знижки Ви можете на вкладці "Вигоди" зайти в розділ "Хіти тижня". Там буде зображено актуальні пропозиції.
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:25
Треба переказати 3к грн на закордонну картку в шекелі (visa). Де будуть найменші втрати "по дорозі"? Переказати з гривневої чи спочатку купити на доларову/єврову і потім з неї? Чи ще є кращий варіант? Дякую.
Додано: Пон 10 лис, 2025 12:00
alibob
Вітаємо! Ви можете зробити переказ з валютного рахунку на іноземну картку у застосунку ПУМБ. Комісія за дану послугу всього 0.9%. Послуга переказу з валютного рахунку на іноземну картку доступна лише для таких валют: PLN, EUR, USD. Ініціювати переказ можливо з деталей картки, або з меню "Платежі" у розділі “Перекази на картку”. Конвертація по курсу МПС в валюті емітента отримувача. Конвертація МПС підтримується майже у всіх валютах отримувача крім заборонених країн або тих, хто не підтримує протокол VISA/MasterCard.
Додано: Вів 11 лис, 2025 11:56
Питания к представнику банка.Другий раз прохожу фінмоніторінг.Не можу змінити данні в анкеті.Користуюсь кредитним лімітом,а потім коли поповнюю картку приходить пуш про фінмоніторінг.Анкету змінити можно тільки у відділенні.Туди добратись дорого коштує.Два рази всі документи надавали.Що робити?Дякую.
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:33
Вадимка
Вітаємо!
Пишемо Вам у приватні повідомлення для обговорення деталей.
Додано: Вів 11 лис, 2025 14:29
Arom
Вітаємо!
Вже написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:10
Re: Виконання завдання і отримання бонусу за це.
Панове, підкажіть, хтось виконував завдання з переказу мін.3000 грн в еквіваленті на закордонну картку Віза? Через скільки після переказу у вас відрбразилося, що ви виконали завдання і вам нарахували бонус? Бо в мене вже як півгодини з моменту виконання завдання, і ні відібражається, що завдання виконано ні самого бонусу також немає.
Додано: Сер 12 лис, 2025 13:18
1finanсier
Вітаємо! Зарахування відбувається протягом 1-го робочого дня. Якщо завтра винагорода все ще не буде зарахована, повідомте нас, будь ласка, зафіксуємо запит для перевірки.
