Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 82
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
17%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:36

Re: ПУМБ

Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:52

  посетитель написав:Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?


1.5%
