ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:36
Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?
Повідомлень: 1557
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 235 раз.
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:52
посетитель написав:
Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?
1.5%
Navegantes
Повідомлень: 515
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
