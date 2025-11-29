RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:36

Re: ПУМБ

Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:52

  посетитель написав:Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?


1.5%
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:40

Re: ПУМБ

А як зимовою 1000 заплатити комуналку? В списку при виборі оплати чомусь карту кешбеку не показує.
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:53

Дюрі-бачі
Вітаємо! Зробити оплату можна на сервісі PayHub від ПУМБ (payhub.com.ua).
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 07:25

PUMB, а нагадайте, бумласка, чим закінчилась епопея зі зміною тарифу на перевипуск (за терміном) фізичної картки ВсеКартка? Там, як я пам'ятаю, наче, робили перевипуск платним, потім, наче, скасовували. Вже загубився серед перепетій цього гостросюжетного серіалу
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 09:38

Solar_simfi
Вітаємо! За перевипуск картки по закінченню терміну дії плата не встановлюється.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:43

Черговий лист із змінами в умовах обслуговування "з якими ви вже погодились". Ну підняття тарифів на всілякі обслуговування то навіть зрозуміло. Але, як завжди, із кожною наступною зміною банк все більше і більше ні за що не відповідає, а клієнт все більше і більше щось зобов'язаний. Наприклад, відтепер "при виникненні питань щодо доставки товарів (робіт, послуг), що придбаваються за кредитні кошти, такі питання підлягають врегулюванню клієнтом самостійно". Тобто банк буде відмовляти у поверненні коштів з фіктивних продаванов, і не буде приймати заявки на Chargeback. А цікаво, що про це думають в плтіжих системах? Чи як тільки всіх законодавчо зобов'язали користуватись картками, на думку клієнтів тепер можна не зважати?
Повідомлення Додано: Суб 29 лис, 2025 12:58

  M-Audio написав:Черговий лист із змінами в умовах обслуговування "з якими ви вже погодились". Ну підняття тарифів на всілякі обслуговування то навіть зрозуміло. Але, як завжди, із кожною наступною зміною банк все більше і більше ні за що не відповідає, а клієнт все більше і більше щось зобов'язаний. Наприклад, відтепер "при виникненні питань щодо доставки товарів (робіт, послуг), що придбаваються за кредитні кошти, такі питання підлягають врегулюванню клієнтом самостійно". Тобто банк буде відмовляти у поверненні коштів з фіктивних продаванов, і не буде приймати заявки на Chargeback. А цікаво, що про це думають в плтіжих системах? Чи як тільки всіх законодавчо зобов'язали користуватись картками, на думку клієнтів тепер можна не зважати?


Повна версія згаданого вами пункту звучить так:

"5.11.5. Клієнт розуміє, що в разі надання Споживчого кредиту на придбання товарів (робіт, послуг), коли Клієнт може визначати спосіб отримання товару (робіт, послуг), Банк не впливає на порядок, спосіб чи умови отримання товару (робіт, послуг) та не бере участі в організації його доставки, надання, видачі, отримання тощо. Тому, у випадку виникнення обставин, унаслідок яких Клієнт не отримав або не зміг отримати товар (роботу, послугу), такі питання Клієнт зобов’язаний врегульовувати самостійно (без участі Банку), тому що Банк не несе за це відповідальність і це не є предметом цього Договору"

Ви хочете, щоб банк відповідав за те, що ви вибрали "фіктивного продавана", сплатили покупку і не отримали товар/послугу?
