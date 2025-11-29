Форуми / Народні рейтинги: Банки,

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 82 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 11 2- Погане. Некомпетентне. 17% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 18 Всього голосів : 82 Додано: Пон 24 лис, 2025 19:36 Re: ПУМБ Доречі, а у пумби є штраф при розірванні відносин?



1.5%

Додано: Вів 25 лис, 2025 20:40 Re: ПУМБ А як зимовою 1000 заплатити комуналку? В списку при виборі оплати чомусь карту кешбеку не показує.

Вітаємо! Зробити оплату можна на сервісі PayHub від ПУМБ (payhub.com.ua).

Додано: Сер 26 лис, 2025 07:25 PUMB, а нагадайте, бумласка, чим закінчилась епопея зі зміною тарифу на перевипуск (за терміном) фізичної картки ВсеКартка? Там, як я пам'ятаю, наче, робили перевипуск платним, потім, наче, скасовували. Вже загубився серед перепетій цього гостросюжетного серіалу

Повідомлень: 2427 З нами з: 10.08.11 Подякував: 32 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лис, 2025 09:38 Solar_simfi

Вітаємо! За перевипуск картки по закінченню терміну дії плата не встановлюється.

Додано: П'ят 28 лис, 2025 22:43 Черговий лист із змінами в умовах обслуговування "з якими ви вже погодились". Ну підняття тарифів на всілякі обслуговування то навіть зрозуміло. Але, як завжди, із кожною наступною зміною банк все більше і більше ні за що не відповідає, а клієнт все більше і більше щось зобов'язаний. Наприклад, відтепер "при виникненні питань щодо доставки товарів (робіт, послуг), що придбаваються за кредитні кошти, такі питання підлягають врегулюванню клієнтом самостійно". Тобто банк буде відмовляти у поверненні коштів з фіктивних продаванов, і не буде приймати заявки на Chargeback. А цікаво, що про це думають в плтіжих системах? Чи як тільки всіх законодавчо зобов'язали користуватись картками, на думку клієнтів тепер можна не зважати?



Повна версія згаданого вами пункту звучить так:



"5.11.5. Клієнт розуміє, що в разі надання Споживчого кредиту на придбання товарів (робіт, послуг), коли Клієнт може визначати спосіб отримання товару (робіт, послуг), Банк не впливає на порядок, спосіб чи умови отримання товару (робіт, послуг) та не бере участі в організації його доставки, надання, видачі, отримання тощо. Тому, у випадку виникнення обставин, унаслідок яких Клієнт не отримав або не зміг отримати товар (роботу, послугу), такі питання Клієнт зобов'язаний врегульовувати самостійно (без участі Банку), тому що Банк не несе за це відповідальність і це не є предметом цього Договору"



Ви хочете, щоб банк відповідав за те, що ви вибрали "фіктивного продавана", сплатили покупку і не отримали товар/послугу?



Повна версія згаданого вами пункту звучить так:



"5.11.5. Клієнт розуміє, що в разі надання Споживчого кредиту на придбання товарів (робіт, послуг), коли Клієнт може визначати спосіб отримання товару (робіт, послуг), Банк не впливає на порядок, спосіб чи умови отримання товару (робіт, послуг) та не бере участі в організації його доставки, надання, видачі, отримання тощо. Тому, у випадку виникнення обставин, унаслідок яких Клієнт не отримав або не зміг отримати товар (роботу, послугу), такі питання Клієнт зобов’язаний врегульовувати самостійно (без участі Банку), тому що Банк не несе за це відповідальність і це не є предметом цього Договору"



Ви хочете, щоб банк відповідав за те, що ви вибрали "фіктивного продавана", сплатили покупку і не отримали товар/послугу? Повна версія згаданого вами пункту звучить так:"5.11.5. Клієнт розуміє, що в разі надання Споживчого кредиту на придбання товарів (робіт, послуг), коли Клієнт може визначати спосіб отримання товару (робіт, послуг), Банк не впливає на порядок, спосіб чи умови отримання товару (робіт, послуг) та не бере участі в організації його доставки, надання, видачі, отримання тощо. Тому, у випадку виникнення обставин, унаслідок яких Клієнт не отримав або не зміг отримати товар (роботу, послугу), такі питання Клієнт зобов’язаний врегульовувати самостійно (без участі Банку), тому що Банк не несе за це відповідальність і це не є предметом цього Договору"Ви хочете, щоб банк відповідав за те, що ви вибрали "фіктивного продавана", сплатили покупку і не отримали товар/послугу?

Взагалі-то це саме так і працювало в той час, коли про картки тільки-тільки почали говорити, і будь-яку операцію можна було зробити і без них, тобто коли банки були зацікавлені, щоб клієнти приходили і користувались саме їхніми посередницькими послугами. Щоб зробити це, банки впровадили принцип нульової відповідальності за операціями по платіжним карткам. Він полягає в тому, що клієнт, який сплатив гроші, але не отримав товар чи послугу, може звернутися до банку за відшкодуванням, а не до отримувача грошей. А вже далі це був обов'язок банка зв'язатися з отримувачем, отримати від нього пояснення, і вирішити, чи дійсно товар або послуга не були надані, причому докази виконання угоди мав надати саме продавець або виконавець, в іншому разі звернення платника вважалось обгрунтованим і він отримував відшкодування. Оскільки отримувач є також клієнтом якогось свого банку, є ідентифікованим і т.д. то відшкодування по в результаті відбувається в більшості випадків за рахунок продавця, але то вже проблема банків, як з нього стягнути коштів. В крайньому випадку банк відшкодовував із власних коштів, але це, начебто, відбувалося не часто.

Це був суттєвий стимул, що підштовхнув багатьох до використання платіжних карток, адже механізм надавав відчуття впевненості і збільшував бажання тратити гроші.

