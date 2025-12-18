RSS
ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 14:08

Charter
Вітаємо!
Уточніть, будь ласка, що саме не працює? Наразі складнощів у роботі не виявлено.
PUMB
Повідомлень: 3372
З нами з: 19.07.11
Подякував: 797 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:12

Re: ПУМБ

Перекази з іноземних карт Visa на ПУМБ — лише 1,4%
https://news.finance.ua/ua/komisiyu-zny ... -lyshe-1-4
Пропозиція діє з 1 грудня 2025 року до 31 січня 2026 року
Assistant_Portal
Повідомлень: 2207
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:58

Re: ПУМБ

Ощадик у відділенні ПУМБ 😲

Так, вам не здалося!

Розкриємо всі деталі вже завтра. Скажемо лише одне: це буде дещо справді важливе. Бо добрі справи об’єднують і долають бар’єри!

https://www.facebook.com/share/p/1GyyCCDWzV/
Howl
Повідомлень: 6386
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 15:26

  Howl написав:
Ощадик у відділенні ПУМБ 😲

Прийде разом з Фондиком? Це ж треба таке накреативити...
Повідомлень: 8974
З нами з: 18.08.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
1
4
