RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 83
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:17

  ottamotta написав:Вже тиждень чекаю на свіфт платіж в ПУМБ. Не комерційний, від дружини. Між іншими банками (п24, моно) доходить завжди протягом 24 годин. Підтримка ПУМБ - обіцяє перевірку за 3 дні, в п24 чи моно це зазвичай займає 5-30 хв. дізнатися що не так.

Встановлення родинних зв'язків - взагалі цирк, пропонується в розділі "операції за кордоном" і не дозволяє встановити зв'язок при іноземному номері телефона дружини.

Раніше мав ФОП рахунок в ПУМБ, наче все було норм, такого client experience не очікував.
і як вирішилось?
24589
 
Повідомлень: 267
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 15:21

Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Arom
 
Повідомлень: 39
З нами з: 19.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 15:39

  Arom написав:Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?

Так, якщо не в додатку
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3802
З нами з: 07.12.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:58

  Arom написав:Якщо платити кредитними 30.12 операцію проведуть вже в січні, грейс буде до 28 02?
Причому, навіть, якщо і проведуть 31.12, то грейс буде до 28 лютого 8)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6805
З нами з: 05.05.21
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 13:59

Шикарний фінальний подарунок в цій новорічній акції - промокот на кешбек 12% на Авіацію Галичини. Суперприз! Ор вище гор :mrgreen:
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:50

  Solar_simfi написав:Шикарний фінальний подарунок в цій новорічній акції - промокот на кешбек 12% на Авіацію Галичини. Суперприз! Ор вище гор :mrgreen:
Маємо ще бути щасливі, що натомість не отримали 8-у супергігаШІзомотиваційну колядку - свинорилам сталевим копитом по рилу, бо порожняк- то банки сила! :mrgreen:

ЗІ: чисто для статистики, хтось отримав реально подвоєння кешбеку за 26-31.12.?
Чи то таки і була порожняко-цяцянка? :mrgreen:
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3123 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:56

  pharus написав:
  Solar_simfi написав:Шикарний фінальний подарунок в цій новорічній акції - промокот на кешбек 12% на Авіацію Галичини. Суперприз! Ор вище гор :mrgreen:
Маємо ще бути щасливі, що натомість не отримали 8-у супергігаШІзомотиваційну колядку - свинорилам сталевим копитом по рилу, бо порожняк- то банки сила! :mrgreen:

ЗІ: чисто для статистики, хтось отримав реально подвоєння кешбеку за 26-31.12.?
Чи то таки і була порожняко-цяцянка? :mrgreen:


ПУМБ є жадібним на такі речі. Не треба від нього чекати подарунків, лише "сюрпризи"
Navegantes
 
Повідомлень: 610
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 13:06

Re: ПУМБ

Было удвоение, вроде на аптеку, но сейчас точно не вспомню. Так как Тас дает чистыми 3%, а Приват 5% с кредитки, то 2% вместо одного не заинтересовало.
Hella
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 686687688689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6888)
03.01.2026 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.