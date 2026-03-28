ПУМБ

ПУМБ
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 697698699700

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
11
2- Погане. Некомпетентне.
18%
15
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
26
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
18
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 16:09

Искатель
Вітаємо! Дякуємо за запитання. У кожного партнера є свій індивідуальний термін обробки і зарахування кешбеку, що можна перевірити у застосунку. Інколи це займає навіть до декількох місяців очікування.
PUMB
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:11

хочу поповнити картку ПУМБ з картки іншого банку, ввожу реквізити - "бла-бла-бла" й що? правильно, після підтвердження в банку, звідки планую оплатити кошти - "Веб-сторінка недоступна". коли запрацює?

оце реально глюк, якого немає бути...

от в Моно немає такої проблеми, все швиденько. вже не кажу, що Моно пам'ятає картки, з яких стягуєш...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 27 бер, 2026 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:13

Shaman
Вітаємо!
Надішліть, будь ласка, скриншот нам у приватні повідомлення, аби ми мали можливість все перевірити.
PUMB
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:22

відправив. ось хтось захоче так погасити картку до 18:00 - а тягнучка не працює :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 11:45

Ви або не розумієте, про що я, або робите вигляд, що не розумієте. Я не про "термін обробки і зарахування". Я про те, що після того, як клієнт скористався "Крамницею кешбеків", у додатку PUMB Online не залишається навіть найменшої згадки про це.
Це взагалі нормально? Чи це зроблено спеціально, у розрахунку на те, що людина забуде?

Це дрібне шахрайство з боку банку або ознака ... як би це поделікатніше сказати... "дуже сильної неклієнтоорієнтованості".
І це дуже сильно кидається у вічі.
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:21

Искатель
Якщо за покупку через "Крамниці кешбеків" було нараховано кешбек (або він перебуває в обробці), то ця інформація відображається у розділі "Вигоди" - "Крамниці кешбеків" - "Історія" (у правому верхньому куті значок годинникової стрілки).
PUMB
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 17:32

В тому то і справа, що не відображається після замовлення, тому і доводиться писати/дзвонити у підтримку, щоб вони нарахували.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 21:22

lloydbanksua, яким браузером користуєшся? Є блокувальники реклами й треків?
Howl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 21:27

Brave, так є.
lloydbanksua
