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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2026 05:28
Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.
На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.
Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.
Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.
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Howl
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 07:47
Howl написав:
Учора оновився застосунок ПУМБ до версії 2.334.06 (платформа Android), в якій функції керування відкритим банкінгом: можна керувати прийомом запитів до рахунку ПУМБ, в також додати рахунки (IBAN) інших банків.
На поточний момент можна додати в ПУМБ рахунки àбанк і ПриватБанку.
Рахунок додається на 90 днів. Можна дати доступ на баланс, історію операцій. При додаванні рахунку в застосунку іншого банку надходить PUSH, який треба погодити.
Рахунки Альянс, ТАС, mono, Райф, NovaPay, Сенс не підтримуються.
А яка з цього практична користь?
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 11:02
Искатель, управління сімейним бюджетом.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:01
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Акція діє з червня 2026 року до грудня 2028 року
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Додано: Вів 30 чер, 2026 14:26
«200 грн за кредитний ліміт» в рамках Акції «Нагороди з ПУМБ»https://news.finance.ua/ua/200-hrn-za-kredytnyy-limit
Період проведення: до 31 грудня 2028 року включно.
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Додано: Сер 01 лип, 2026 11:07
Як й обговорювали тут раніше, так й досі немає нормального кешбекоутворення між Банком та мережою АНЦ. В червні за двома обліківками довелось звертатися в підтримку для донарахуваня % партнерської категорії. За одним кейсом вирішили на наступну добу, за іншим - вже третя без відповіді, можливо тому що в цій обліківці було обрано загальну категорію Аптеки й було нараховано за її ставкою кешбек. Надано чекі від ТОВ "АНЦ" у якості доказу.
Закінчується термін дії двох карток, логічно, якщо отримував колись у відділенні одночасно. Начебто, з мого погляду, я міг би одночасно замовити у контрагента декілька опцій в одну логістику. А, ні, нажаль, вважаю контрагент в даному випадку надає можливість заробити третьої стороні, поштовому оператору.
Взагалі, хотілось би покращеннь для тих, хто надає Банку стать вигодонабувача.
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kulikrom
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Додано: Сер 01 лип, 2026 11:44
kulikrom
Вітаємо! Приносимо вибачення, що у Вас виникають труднощі з нарахуванням кешбеку, сподіваємось найближчим часом ситуація вирішиться.
Стосовно замовлення декількох карток однією посилкою, ми зафіксуємо та передамо цю пропозицію нашим розробникам.
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PUMB
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Додано: Сер 01 лип, 2026 12:08
PUMB
Хочу поділитися досвідом 1 року користування банком ПУМБ.
У травні 2025 відкрили рахунок, встиглі зробити лише декілька поповнень-платежів, і були змушені виїхати за кордон по зрозумілих причинах. Через деякій час- можливо місяц чи два - не можемо разрахуватися картою! підтримка повідомила, що рахунок заблоковано, треба оновити персональні данні. Це ще пів року не пройшло, як рахунок було відкрито! Суми по рахунку проходили копійчані - до тисячи гривень, тобто причин щось уточнювати не було ніяких. Виявилося, що для процедури оновлення даних обов'язково треба особисто прибути у найближче відділення. Нагадаю- ми закордоном, найближче відділення за 2000км. Дочекалися нагоди повернутися, провідати батькив, і заодно відвідали банк - в банку просто щось потицяли у планшеті, і сказали, що самі не розуміють, за що було заблоковано - тепер все працює. Дякуємо! Через 3 тижні- вже сьогодні - приходить списання 30грн - за неактивний рахунок!
МИ ще не встигли навіть скористуватися карткою, залишку було там гривень 190 ...Підтримка каже- все правильно - ви ж не користувалися рік
Виводимо гроши на картку іншого банку, закриваємо рахунок. Дякуємо ПУМБ за співпрацю!
Як ви у наш час ще взагалі працюєте ?? Це ж просто знущання над нормальними людьми!!!
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Rack
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Додано: Сер 01 лип, 2026 12:34
Rack
Вітаємо! Написали Вам в приватні повідомлення для уточнення інформації.
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PUMB
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Додано: Сер 01 лип, 2026 13:31
PUMB
ну давайте на загал, нехай всі бачать. Я вважаю це добре илюструє адекватність відношення. Реальність така- аккаунт був заблокований по незрозумілих причинах на протязі бальш ніж пів року, після розблокування - майже одразу повідомлення про неактивність і списання штрафу. Дякую, з нас досить. На все добре.
PUMBНа жаль, оскільки минуло багато часу, то перевірити причину блокування рахунку раніше - немає можливості.
Наразі списується комісія за неактивність рахунку.
Неактивним вважається рахунок, по якому більше ніж 12 місяців не проводились активні операції та залишок власних коштів менше ніж 1 000 грн.
Сума списується згідно з тарифами банку, на разі це 30 грн/міс. Якщо залишок власних коштів менше вказаної суми, то комісія стягується в розмірі залишку власних коштів. Якщо власних коштів немає, списань не відбуватиметься, тобто, боргу не виникне.
Під активною операцією мається на увазі рух коштів, які ініціював клієнт: зняття, внесення, перерахування, зарахування коштів, оплата товарів та послуг.
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Rack
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