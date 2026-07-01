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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 704705706707 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 86 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 11 2- Погане. Некомпетентне. 19% 16 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 27 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 18 Всього голосів : 86 Додано: Сер 01 лип, 2026 13:43 Rack

Нам прикро, що у Вас склалося таке враження від взаємодії з банком.

Якщо виникають питання щодо обмежень за рахунком, рекомендуємо звертатися до служби підтримки одразу після їх виникнення. Фахівці можуть перевірити актуальну інформацію та надати необхідні роз'яснення. Також до контакт-центру можна зателефонувати онлайн через сайт банку (прогорніть сторінку донизу та натисніть на зелену кнопку "Зателефонувати Online): https://www.pumb.ua/

Хочемо також уточнити, що в цьому випадку йдеться не про штраф, а про комісію за неактивність рахунку, яка нараховується відповідно до чинних тарифів банку. Банк здійснює обслуговування рахунків згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору комплексного банківського обслуговування.

Дякуємо за Ваш відгук. Нам прикро, що у Вас склалося таке враження від взаємодії з банком.Якщо виникають питання щодо обмежень за рахунком, рекомендуємо звертатися до служби підтримки одразу після їх виникнення. Фахівці можуть перевірити актуальну інформацію та надати необхідні роз'яснення. Також до контакт-центру можна зателефонувати онлайн через сайт банку (прогорніть сторінку донизу та натисніть на зелену кнопку "Зателефонувати Online):Хочемо також уточнити, що в цьому випадку йдеться не про штраф, а про комісію за неактивність рахунку, яка нараховується відповідно до чинних тарифів банку. Банк здійснює обслуговування рахунків згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору комплексного банківського обслуговування.Дякуємо за Ваш відгук. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3411 З нами з: 19.07.11 Подякував: 797 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 14:06 Re: ПУМБ PUMB написав: Якщо виникають питання щодо обмежень за рахунком, рекомендуємо звертатися до служби підтримки одразу після їх виникнення. Фахівці можуть перевірити актуальну інформацію та надати необхідні роз'яснення. Якщо виникають питання щодо обмежень за рахунком, рекомендуємо звертатися до служби підтримки одразу після їх виникнення. Фахівці можуть перевірити актуальну інформацію та надати необхідні роз'яснення. Ваші фахівці одразу направили в найближче відділення, незважаючи на те, що було одразу повідомлено про знаходження за кордоном.А причину блокування так ніхто і не повідомив, начебто оновлення даних - яке оновлення, якщо рахунок відкрито декілька місяців тому?? Взагалі не розумію на що я витрачаю з вами час - це розмова німого з глухим- що тут що в особистих - ніякого розуміння...верніше, розуміння бредовості сітуації є, але ж навіть спроб піти на зустріч ніяких. На цьому- бувайте. Ваші фахівці одразу направили в найближче відділення, незважаючи на те, що було одразу повідомлено про знаходження за кордоном.А причину блокування так ніхто і не повідомив, начебто оновлення даних - яке оновлення, якщо рахунок відкрито декілька місяців тому?? Взагалі не розумію на що я витрачаю з вами час - це розмова німого з глухим- що тут що в особистих - ніякого розуміння...верніше, розуміння бредовості сітуації є, але ж навіть спроб піти на зустріч ніяких. На цьому- бувайте. Rack Повідомлень: 738 З нами з: 29.01.09 Подякував: 57 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 лип, 2026 16:07 Re: ПУМБ Про оновлення даних.

Тут це буде оффтоп, але був досвід з банком, що на "В" починається, а на "СТ" закінчується - він потребував оновлення даних через три дні після відкриття першого і єдиного рахунку (онлайн, і КЛ налили 50к). Після надання всіх документів, включно з ок-5, ок-6, довідки з податкової - "дані оновлено успішно". За 5 днів знову - "надайте документи", знов надав, знов "успішно", і так ще двічі кожні 5 днів. Потім втиху заблокували рух по рахунку бвр, про що повідомив вже сам бвр на головній сторінці додатку. Головний банк про блокування ні в додатку, ні іншими каналами не повідомляв. Дізнався емпіричним шляхом - спробою оплати. "Операція не дозволена" без пояснень.

БВР користувався цього року тільки раз, рахунок в головному банку відкрив просто так, за запрошенням в додатку бвр - "відкрийте у мого друга". Думав з інжуром потоваришувати, не ризикнув. І тепер висять два рахунки в підвішеному стані. Тільки реклама чи не щодня надходить про кешбек, зручні умови і т.д. alibob Повідомлень: 839 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 704705706707 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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