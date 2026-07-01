Rack Нам прикро, що у Вас склалося таке враження від взаємодії з банком. Якщо виникають питання щодо обмежень за рахунком, рекомендуємо звертатися до служби підтримки одразу після їх виникнення. Фахівці можуть перевірити актуальну інформацію та надати необхідні роз'яснення. Також до контакт-центру можна зателефонувати онлайн через сайт банку (прогорніть сторінку донизу та натисніть на зелену кнопку "Зателефонувати Online): https://www.pumb.ua/ Хочемо також уточнити, що в цьому випадку йдеться не про штраф, а про комісію за неактивність рахунку, яка нараховується відповідно до чинних тарифів банку. Банк здійснює обслуговування рахунків згідно з вимогами чинного законодавства України та умовами Договору комплексного банківського обслуговування. Дякуємо за Ваш відгук.
PUMB написав:Якщо виникають питання щодо обмежень за рахунком, рекомендуємо звертатися до служби підтримки одразу після їх виникнення. Фахівці можуть перевірити актуальну інформацію та надати необхідні роз'яснення.
Ваші фахівці одразу направили в найближче відділення, незважаючи на те, що було одразу повідомлено про знаходження за кордоном.А причину блокування так ніхто і не повідомив, начебто оновлення даних - яке оновлення, якщо рахунок відкрито декілька місяців тому?? Взагалі не розумію на що я витрачаю з вами час - це розмова німого з глухим- що тут що в особистих - ніякого розуміння...верніше, розуміння бредовості сітуації є, але ж навіть спроб піти на зустріч ніяких. На цьому- бувайте.
Про оновлення даних. Тут це буде оффтоп, але був досвід з банком, що на "В" починається, а на "СТ" закінчується - він потребував оновлення даних через три дні після відкриття першого і єдиного рахунку (онлайн, і КЛ налили 50к). Після надання всіх документів, включно з ок-5, ок-6, довідки з податкової - "дані оновлено успішно". За 5 днів знову - "надайте документи", знов надав, знов "успішно", і так ще двічі кожні 5 днів. Потім втиху заблокували рух по рахунку бвр, про що повідомив вже сам бвр на головній сторінці додатку. Головний банк про блокування ні в додатку, ні іншими каналами не повідомляв. Дізнався емпіричним шляхом - спробою оплати. "Операція не дозволена" без пояснень. БВР користувався цього року тільки раз, рахунок в головному банку відкрив просто так, за запрошенням в додатку бвр - "відкрийте у мого друга". Думав з інжуром потоваришувати, не ризикнув. І тепер висять два рахунки в підвішеному стані. Тільки реклама чи не щодня надходить про кешбек, зручні умови і т.д.