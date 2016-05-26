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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Вчера получил п2п на Дебетку и СЭПом перекинул на Кредитную КоКо

Ночью?!
Внутрибанк -- эт не СЭП, попали на теховер
Отправьте запрос на саппорт через ИБ. Думаю НЕ накажут :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Внутрибанк -- эт не СЭП

У меня внутрибанк в скунсе моментально виден в выписке в приложении.
Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:52

  ВIВ написав:Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?

Вот какой остаток по выписке покажет - на такой и будут начислять %
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:58

Flamingo
Тогда странно почему у товарища теховер получился
ВIВ
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