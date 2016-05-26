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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:53
_PORT_UA написав:
Вчера получил п2п на Дебетку и СЭПом перекинул на Кредитную КоКо
Ночью?!
Внутрибанк -- эт не СЭП, попали на теховер
Отправьте запрос на саппорт через ИБ. Думаю НЕ накажут
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:46
Amethyst написав:
Внутрибанк -- эт не СЭП
У меня внутрибанк в скунсе моментально виден в выписке в приложении.
Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?
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ВIВ
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:52
ВIВ написав:
Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?
Вот какой остаток по выписке покажет - на такой и будут начислять %
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Flamingo
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:58
Flamingo
Тогда странно почему у товарища теховер получился
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ВIВ
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П'ят 28 січ, 2022 15:50
alter
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