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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Вчера получил п2п на Дебетку и СЭПом перекинул на Кредитную КоКо

Ночью?!
Внутрибанк -- эт не СЭП, попали на теховер
Отправьте запрос на саппорт через ИБ. Думаю НЕ накажут :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Внутрибанк -- эт не СЭП

У меня внутрибанк в скунсе моментально виден в выписке в приложении.
Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:52

  ВIВ написав:Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?

Вот какой остаток по выписке покажет - на такой и будут начислять %
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:58

Flamingo
Тогда странно почему у товарища теховер получился
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:55

  ВIВ написав:Flamingo
Тогда странно почему у товарища теховер получился

Р2р разные бывают. Бывают правильные и бывают не совсем. Но если по счету сумма провелась и есть в выписке (именно в выписке а не списке на раций) то на нее %% начисляются
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Ага, а ещё эта программа предлагает открыть кредитку.
После ответа, что кредитка уже есть, - предлагает дебетку.

У них там еще давний "тонкий маркетинг" - выписку по дебетке присылают с предложением открыть дебетку.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 00:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:Тогда странно почему у товарища теховер получился

Из того, что он пишет, можно сделать вывод, что ему толкнули на дебетку (на карту) и он сразу это перевел (со счета) на кредитку. Проводки прихода по дебетке еще не было, отсюда и теховер.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 01:17

  idealstorm написав:cohan
так а шо ви тогда отвечаете раз нет акции? :mrgreen:

дом советов

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

ти диви яки новыны...

ждемс поднятия после ставки, но наверно выше 12 все равно никто не решится
cohan
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