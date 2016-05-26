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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:53
_PORT_UA написав:
Вчера получил п2п на Дебетку и СЭПом перекинул на Кредитную КоКо
Ночью?!
Внутрибанк -- эт не СЭП, попали на теховер
Отправьте запрос на саппорт через ИБ. Думаю НЕ накажут
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:46
Amethyst написав:
Внутрибанк -- эт не СЭП
У меня внутрибанк в скунсе моментально виден в выписке в приложении.
Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?
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ВIВ
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:52
ВIВ написав:
Инетересно, % на остаток будет считаться с учетом внутрибанка или только то что в рабочие часы было на конец дня?
Вот какой остаток по выписке покажет - на такой и будут начислять %
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Flamingo
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:58
Flamingo
Тогда странно почему у товарища теховер получился
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ВIВ
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:55
ВIВ написав:Flamingo
Тогда странно почему у товарища теховер получился
Р2р разные бывают. Бывают правильные и бывают не совсем. Но если по счету сумма провелась и есть в выписке (именно в выписке а не списке на раций) то на нее %% начисляются
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Flamingo
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Додано: Суб 29 січ, 2022 00:02
mustbe написав:
Ага, а ещё эта программа предлагает открыть кредитку.
После ответа, что кредитка уже есть, - предлагает дебетку.
У них там еще давний "тонкий маркетинг" - выписку по дебетке присылают с предложением открыть дебетку.
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Aktus
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Додано: Суб 29 січ, 2022 00:13
ВIВ написав:
Тогда странно почему у товарища теховер получился
Из того, что он пишет, можно сделать вывод, что ему толкнули на дебетку (на карту) и он сразу это перевел (со счета) на кредитку. Проводки прихода по дебетке еще не было, отсюда и теховер.
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Додано: Суб 29 січ, 2022 01:17
ти диви яки новыны...
ждемс поднятия после ставки, но наверно выше 12 все равно никто не решится
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cohan
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