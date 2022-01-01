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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 15:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:Сегодня закончился депозит. Из раздела Депозиты он исчез. На счетах по-прежнему пусто.
У меня также сегодня депозит закончился, но деньги появились на "поточному рахунку для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
chajnik1
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 18:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

А были прецеденты, чтобы сабж наказывал за тянучку с другого банка? СБ, фин.мон. банка и все такое.
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 19:34

  sergia написав:А были прецеденты, чтобы сабж наказывал за тянучку с другого банка? СБ, фин.мон. банка и все такое.

Сам факт использования тянучки другого банка не есть вопрос финмона. Тем более что когда ты тянешь чужим банком, то у скунса деньги уже на счете. То есть заход этих денег у финмона вопросов не вызвал. Знаю что были случаи когда у финмона возникали вопросы по поводу больших оборотов по счетам. Но не из-за чужой тянучки точно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:17

  idealstorm написав:Сегодня закончился депозит.
Из раздела Депозиты он исчез. На счетах по-прежнему пусто.
Правильно понимаю, что Форвард бесплатно будет пользоваться все выходные моими деньгами? Или скажем так, необоснованно блокировать доступ к моим средствам?

Не бесплатно, за выходные %% начислят по ставке депозита, по крайней мере раньше так было
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

когда зарплату дадут...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:33

  тарасов написав:когда зарплату дадут...

очевидно после того как вы ее заработаете... :)
Flamingo
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