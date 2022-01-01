|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 січ, 2022 15:48
idealstorm написав:
Сегодня закончился депозит. Из раздела Депозиты он исчез. На счетах по-прежнему пусто.
У меня также сегодня депозит закончился, но деньги появились на "поточному рахунку для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
-
chajnik1
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 16.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 18:23
А были прецеденты, чтобы сабж наказывал за тянучку с другого банка? СБ, фин.мон. банка и все такое.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:34
sergia написав:
А были прецеденты, чтобы сабж наказывал за тянучку с другого банка? СБ, фин.мон. банка и все такое.
Сам факт использования тянучки другого банка не есть вопрос финмона. Тем более что когда ты тянешь чужим банком, то у скунса деньги уже на счете. То есть заход этих денег у финмона вопросов не вызвал. Знаю что были случаи когда у финмона возникали вопросы по поводу больших оборотов по счетам. Но не из-за чужой тянучки точно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7831
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:17
idealstorm написав:
Сегодня закончился депозит.
Из раздела Депозиты он исчез. На счетах по-прежнему пусто.
Правильно понимаю, что Форвард бесплатно будет пользоваться все выходные моими деньгами? Или скажем так, необоснованно блокировать доступ к моим средствам?
Не бесплатно, за выходные %% начислят по ставке депозита, по крайней мере раньше так было
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2684
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:24
когда зарплату дадут...
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:33
тарасов написав:
когда зарплату дадут...
очевидно после того как вы ее заработаете...
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7831
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 2203 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, Stringer
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|7030
|1745922
|
Суб 29 січ, 2022 23:13
V2
|
|811
|9958
|
|
|3138
|414971
|
|