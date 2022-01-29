У меня также сегодня депозит закончился, но деньги появились на "поточному рахунку для фізичних осіб, відкритий в рамках обслугов. депозитних програм".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 січ, 2022 15:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 29 січ, 2022 18:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
А были прецеденты, чтобы сабж наказывал за тянучку с другого банка? СБ, фин.мон. банка и все такое.
Додано: Суб 29 січ, 2022 19:34
Сам факт использования тянучки другого банка не есть вопрос финмона. Тем более что когда ты тянешь чужим банком, то у скунса деньги уже на счете. То есть заход этих денег у финмона вопросов не вызвал. Знаю что были случаи когда у финмона возникали вопросы по поводу больших оборотов по счетам. Но не из-за чужой тянучки точно
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:17
Не бесплатно, за выходные %% начислят по ставке депозита, по крайней мере раньше так было
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
когда зарплату дадут...
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:33
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