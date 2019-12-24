Striker написав:Какой оборот по картам допустим, чтобы не возбуждать лишний раз финмон? Смотрят по отдельным картам/счетам или суммарно по всем? Скажем, если за последний месяц будет суммарный оборот на приход 400к и на расход 400к. Сейчас только по пенсионке почти по 200к приход и 200к расход, а ещё на дебетке есть обороты за 100к.
Влияет ли как-то анкета в банке, в которой указана небольшая зп на действия финшмона. Боюсь, чтобы 9999999999999999 не повесили, а то по анкете я бомж.
анкета сильно влияет, если у вас много активов и высокая зарплата фин мон не возбудиться, так же если вы каждый день пользуетесь картой с вероятностью 99,9% 400к тоже пропустят без вопросов, у них есть утвержденные алгоритмы, мне по секрету их бывший сотрудник рассказал.
Например в анкете нельзя указывать что ты безработный. Это красная тряпка, когда на карту безработного вдруг зашла крупная сумма.
Моего знакомого так забанили перед покупкой квартиры, чуть сделка не сорвалась. И сумма зашла не сильно большая, 280 тыс вроде. Тем не менее откуда, куда, зачем, писал объяснительные кто выслал деньги. Чето 10 дней бегал.
Лучше написать работаю неофициально, это проверить нельзя а отношение финмона уже другое. Я написал что сдаю помещения, потребовали их адрес.
Но если карта лежит 9 месяцев, а потом бац 400к на неё заходит, за это сразу в бан.
Меня больше интересует, когда не 280к заходит за раз, а когда я регулярно двигаю деньги с одного банка в другой и обороты получаются при этом приличные (по 20-30к за раз и так 10 раз подряд в течение месяца - уже примерно 250к). Как потом объяснить финмону, что это те же самые 20-30к.
Striker написав:Меня больше интересует, когда не 280к заходит за раз, а когда я регулярно двигаю деньги с одного банка в другой и обороты получаются при этом приличные (по 20-30к за раз и так 10 раз подряд в течение месяца - уже примерно 250к). Как потом объяснить финмону, что это те же самые 20-30к.
ИМХО лучше иметь подтверждения на итоговые суммы. Бо если это одни и те же 20 тыс., то для финмона эти операции будут с отсутствием экономического смысла. Могут и сотрудничество прекратить.
Striker написав:Меня больше интересует, когда не 280к заходит за раз, а когда я регулярно двигаю деньги с одного банка в другой и обороты получаются при этом приличные (по 20-30к за раз и так 10 раз подряд в течение месяца - уже примерно 250к). Как потом объяснить финмону, что это те же самые 20-30к.
В течение месяца вообще не вопрос, про движ в течении дня вопросы могут быть не бизнес ли вы какой то подпольно затеяли. Там даже суммы не важны, каждый день по 1000 грн 5-10 платежами достаточно чтобы подумать бизнес.
На эту тему много отзывов на минфине про приват, "торговала я подушками/игрушками, а банк меня заблокировал" в таком духе.
По каждому клиенту у банка есть примерный его уровень финансовых операций, поэтому одних за 280 тыс блокируют, а другие по поляма получают без проблем. Иначе не выйдет, у одного 10 тыс доход у другого 100тыс, понятно что подход У финмона к ним тоже разный (поэтому анкета важна).
Свой уровень превышать нежелательно. Если оборачивание обычно 150 тыс то к 400 уже могут быть вопросы. В сети есть документ какие операции фин мон вправе считать подозрительными. Одинаковые суммы каждый день и ТД.
Striker написав:Меня больше интересует, когда не 280к заходит за раз, а когда я регулярно двигаю деньги с одного банка в другой и обороты получаются при этом приличные (по 20-30к за раз и так 10 раз подряд в течение месяца - уже примерно 250к). Как потом объяснить финмону, что это те же самые 20-30к.
Был небольшой период (когда Алка поставил одинаковые курсы покупки продажи валюты) , что я гонял по полляма за ночь и так несколько дней. В обороте было несколько банков: Кредо,Алка, и Моня в качестве транзитного. При этом днём я пачки долларов забирал в Кредо, заносил Алке. Возбудилась только Моня, как транзитный счет. Потребовали подтверждение что куда, от кого. Аргумент,что это все мои счета , мои деньги, и у меня в декларации годовой только нала 40 куе - их не устроили. Я и ссылку на декорацию давал, и сканы оттуда. Сказали давай справку о текущих доходах. Такого я показать не мог, так они рубанули месячный лимит движения по карте до 150 к грн и на этом вопрос закрылся. Остальные банки даже не возбуждались.