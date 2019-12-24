Додано: Чет 03 лют, 2022 19:07

Striker написав: Какой оборот по картам допустим, чтобы не возбуждать лишний раз финмон? Смотрят по отдельным картам/счетам или суммарно по всем? Скажем, если за последний месяц будет суммарный оборот на приход 400к и на расход 400к. Сейчас только по пенсионке почти по 200к приход и 200к расход, а ещё на дебетке есть обороты за 100к.



Влияет ли как-то анкета в банке, в которой указана небольшая зп на действия финшмона. Боюсь, чтобы 9999999999999999 не повесили, а то по анкете я бомж. Какой оборот по картам допустим, чтобы не возбуждать лишний раз финмон? Смотрят по отдельным картам/счетам или суммарно по всем? Скажем, если за последний месяц будет суммарный оборот на приход 400к и на расход 400к. Сейчас только по пенсионке почти по 200к приход и 200к расход, а ещё на дебетке есть обороты за 100к.Влияет ли как-то анкета в банке, в которой указана небольшая зп на действия финшмона. Боюсь, чтобы 9999999999999999 не повесили, а то по анкете я бомж.

анкета сильно влияет, если у вас много активов и высокая зарплата фин мон не возбудиться, так же если вы каждый день пользуетесь картой с вероятностью 99,9% 400к тоже пропустят без вопросов, у них есть утвержденные алгоритмы, мне по секрету их бывший сотрудник рассказал.Например в анкете нельзя указывать что ты безработный. Это красная тряпка, когда на карту безработного вдруг зашла крупная сумма.Моего знакомого так забанили перед покупкой квартиры, чуть сделка не сорвалась. И сумма зашла не сильно большая, 280 тыс вроде. Тем не менее откуда, куда, зачем, писал объяснительные кто выслал деньги. Чето 10 дней бегал.Лучше написать работаю неофициально, это проверить нельзя а отношение финмона уже другое. Я написал что сдаю помещения, потребовали их адрес.Но если карта лежит 9 месяцев, а потом бац 400к на неё заходит, за это сразу в бан.