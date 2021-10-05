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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Форвард Банк Forward Bank 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 05:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:siem4020 уже, к сожалению, никак.


народ пишет про пенс-КОКО.
стоит ее взять в добавок к дебетовке?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

siem4020, карту можно оформить только в отделении, если есть у них пластик. Из отличий с дебетовой -- 9 % на остаток до 300к грн и бесплатное обслуживание. Выпуск только в МПС debit mastercard.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:58

Шахрайство

Трапилась дуже дивна ситуація, викрали фінансовий номер телефону (не телефон, не фізичний пластик) і перший дзвінок був здійснений в банк Форум вже через 20 хв після викрадення, для того щоб розблокувати рахунки, які клієнт заблокував за 5 хв до того у мобільному додатку!
Пройшли повну ідентифікацію, назвали всі данні + слово пароль і вже через годину рахунки були розблоковані.

Висновок, який я зробив для себе, якщо у вас є хороші обороти та залишки у цьому банку, то незалежно від того яким оператором ви користуєтесь і чи він у вас корпоративний (мені це не допомогло) вашу sim-карту зможуть викрасти, а потім гроші вивести.
Будьте обережні! :!:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:00

Rainbow
Опишите механизм кражи корпоративного номера!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:00

  siem4020 написав:
  lloydbanksua написав:siem4020 уже, к сожалению, никак.


народ пишет про пенс-КОКО.
стоит ее взять в добавок к дебетовке?


є можливість - беріть обов'язково
це найкраща дебетова карта із найвищим % на залишок на моменті в Україні
+ ще можете реф бонус отримати за відкриття
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:03

Rainbow
якого типу сімкарта була
чи було заблоковано по сімці віддалений перевипуск
чи карта була прив'язана до паспорта володільця?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:17

  greenozon написав:чи було заблоковано по сімці віддалений перевипуск
чи карта була прив'язана до паспорта володільця?

Написано же, что корпоративный, поэтому ваши вопросы неактуальны. Я в Киевстаре координатор в своей компании уже больше 15 лет - без моего чиха ни один номер не перевыпустится.

Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.

P.S. Вариант "пистолет у виска" не рассматриваем :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.

Дякую за уточнення, дійсно все так має бути! Або ще довіреність, але то складний шлях.
Ми з координатором вже через 40 хв були в пункті обслуговування клієнтів і нам не вдавалось заблокувати номер, менеджер магазину повідомив, що у нього кнопка блокування не активна і він не знає чому так. На цьому втратили ще хвилин 10-15, після чого перевипустилти номер на нову сім карту.
Лайфселл жодну інформацію не повідомляє та направляє в поліцію.
Дізнався, що по Форварду я не перший, хто опинився в такій ситуації.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:45

  greenozon написав:
  siem4020 написав:
  lloydbanksua написав:siem4020 уже, к сожалению, никак.


народ пишет про пенс-КОКО.
стоит ее взять в добавок к дебетовке?


є можливість - беріть обов'язково
це найкраща дебетова карта із найвищим % на залишок на моменті в Україні
+ ще можете реф бонус отримати за відкриття
её только пенсионерам дают или всем кто попросит?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:55

  посетитель написав:
её только пенсионерам дают или всем кто попросит?


Всем. Лишь бы пластик был в отделении.
jay2004
 
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