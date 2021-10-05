народ пишет про пенс-КОКО.
стоит ее взять в добавок к дебетовке?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 05:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
siem4020, карту можно оформить только в отделении, если есть у них пластик. Из отличий с дебетовой -- 9 % на остаток до 300к грн и бесплатное обслуживание. Выпуск только в МПС debit mastercard.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:58
Шахрайство
Трапилась дуже дивна ситуація, викрали фінансовий номер телефону (не телефон, не фізичний пластик) і перший дзвінок був здійснений в банк Форум вже через 20 хв після викрадення, для того щоб розблокувати рахунки, які клієнт заблокував за 5 хв до того у мобільному додатку!
Пройшли повну ідентифікацію, назвали всі данні + слово пароль і вже через годину рахунки були розблоковані.
Висновок, який я зробив для себе, якщо у вас є хороші обороти та залишки у цьому банку, то незалежно від того яким оператором ви користуєтесь і чи він у вас корпоративний (мені це не допомогло) вашу sim-карту зможуть викрасти, а потім гроші вивести.
Будьте обережні!
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:00
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:03
Rainbow
якого типу сімкарта була
чи було заблоковано по сімці віддалений перевипуск
чи карта була прив'язана до паспорта володільця?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:17
Написано же, что корпоративный, поэтому ваши вопросы неактуальны. Я в Киевстаре координатор в своей компании уже больше 15 лет - без моего чиха ни один номер не перевыпустится.
Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.
P.S. Вариант "пистолет у виска" не рассматриваем
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дякую за уточнення, дійсно все так має бути! Або ще довіреність, але то складний шлях.
Ми з координатором вже через 40 хв були в пункті обслуговування клієнтів і нам не вдавалось заблокувати номер, менеджер магазину повідомив, що у нього кнопка блокування не активна і він не знає чому так. На цьому втратили ще хвилин 10-15, після чого перевипустилти номер на нову сім карту.
Лайфселл жодну інформацію не повідомляє та направляє в поліцію.
Дізнався, що по Форварду я не перший, хто опинився в такій ситуації.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:45
её только пенсионерам дают или всем кто попросит?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:55
|