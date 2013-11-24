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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:22

  Rainbow написав:
  Vorlon написав:Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.

Дякую за уточнення, дійсно все так має бути! Або ще довіреність, але то складний шлях.
Ми з координатором вже через 40 хв були в пункті обслуговування клієнтів і нам не вдавалось заблокувати номер, менеджер магазину повідомив, що у нього кнопка блокування не активна і він не знає чому так. На цьому втратили ще хвилин 10-15, після чого перевипустилти номер на нову сім карту.
Лайфселл жодну інформацію не повідомляє та направляє в поліцію.
Дізнався, що по Форварду я не перший, хто опинився в такій ситуації.


уверены, что Дия не при чем?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:45

  Rainbow написав:
  Vorlon написав:Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.

Дякую за уточнення, дійсно все так має бути! Або ще довіреність, але то складний шлях.
Ми з координатором вже через 40 хв були в пункті обслуговування клієнтів і нам не вдавалось заблокувати номер, менеджер магазину повідомив, що у нього кнопка блокування не активна і він не знає чому так. На цьому втратили ще хвилин 10-15, після чого перевипустилти номер на нову сім карту.
Лайфселл жодну інформацію не повідомляє та направляє в поліцію.
Дізнався, що по Форварду я не перший, хто опинився в такій ситуації.

Номер блокується координатором моментально телефоном на виділеній лінії для координаторів
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пришло сообщение- Начинай новую жизнь с ремонтом с своей КК с лимитом. Детали 583. Категорий строймагазинов не добавили.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:можете реф бонус отримати за відкриття


а это как сделать?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:42

  siem4020 написав:
  greenozon написав:можете реф бонус отримати за відкриття


а это как сделать?

знайти когось на форумі, хто має реф лінку, зареєструватись по ній
і тоді буде бонус

можу й свою "позичити" :) (в ПМ)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

.
у кого есть рефералки для оформления пенс-КОКО?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:56

siem4020

Кинул в личку.
jay2004
 
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