Vorlon написав:Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.
Дякую за уточнення, дійсно все так має бути! Або ще довіреність, але то складний шлях. Ми з координатором вже через 40 хв були в пункті обслуговування клієнтів і нам не вдавалось заблокувати номер, менеджер магазину повідомив, що у нього кнопка блокування не активна і він не знає чому так. На цьому втратили ще хвилин 10-15, після чого перевипустилти номер на нову сім карту. Лайфселл жодну інформацію не повідомляє та направляє в поліцію. Дізнався, що по Форварду я не перший, хто опинився в такій ситуації.
Vorlon написав:Единственный альтернативный вариант - личное присутствие руководителя юридического лица с паспортом.
Дякую за уточнення, дійсно все так має бути! Або ще довіреність, але то складний шлях. Ми з координатором вже через 40 хв були в пункті обслуговування клієнтів і нам не вдавалось заблокувати номер, менеджер магазину повідомив, що у нього кнопка блокування не активна і він не знає чому так. На цьому втратили ще хвилин 10-15, після чого перевипустилти номер на нову сім карту. Лайфселл жодну інформацію не повідомляє та направляє в поліцію. Дізнався, що по Форварду я не перший, хто опинився в такій ситуації.
Номер блокується координатором моментально телефоном на виділеній лінії для координаторів