Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
В конце января сего года посетил я отделениие, как раз решил попытать своё счастье сдвинуть кредитный лимит с нуля (даже справку с работы предоставил им). В общем, ответ прислали заказным письмом, что в данном запросе отказано.
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:45
В моём случае они разродились спустя полгода. Понятия не имею что послужило причиной.
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КОКО кредитке с нулевым лимитом банк может налить лимит?
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:28
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
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