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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Форвард Банк Forward Bank 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

В конце января сего года посетил я отделениие, как раз решил попытать своё счастье сдвинуть кредитный лимит с нуля (даже справку с работы предоставил им). В общем, ответ прислали заказным письмом, что в данном запросе отказано.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:45

  MASolomko написав:В конце января сего года посетил я отделениие, как раз решил попытать своё счастье сдвинуть кредитный лимит с нуля (даже справку с работы предоставил им). В общем, ответ прислали заказным письмом, что в данном запросе отказано.

В моём случае они разродились спустя полгода. Понятия не имею что послужило причиной.
Adast
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

По КОКО кредитке с нулевым лимитом банк может налить лимит?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:28

  2XL написав:По КОКО кредитке с нулевым лимитом банк может налить лимит?

Может
Adast
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:см. Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою


там же тишина полнейшая-(
siem4020
 
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