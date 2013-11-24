Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 11:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
В конце января сего года посетил я отделениие, как раз решил попытать своё счастье сдвинуть кредитный лимит с нуля (даже справку с работы предоставил им). В общем, ответ прислали заказным письмом, что в данном запросе отказано.
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:45
В моём случае они разродились спустя полгода. Понятия не имею что послужило причиной.
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
По КОКО кредитке с нулевым лимитом банк может налить лимит?
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:28
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 05 лют, 2022 19:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
сомнительно , зайдите на кредитний центр, пусть девочка посмотрит.
Мне девочка сказала, вам не поднимут , т к карта открита криво - нужно закрить и открить новую + согласилась оказать помощь в получ кр лимита.
Мне окривали через 0-800, им все там пох.
Додано: Суб 05 лют, 2022 19:35
Как по мне это самый слабый кал центр из всех банков, с которыми я работал.Бормочут на суржике укр.и русского языка, даже не понимая что.
Додано: Суб 05 лют, 2022 19:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
А где адреса этих центров в Киеве, не подскажите?
Додано: Суб 05 лют, 2022 19:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
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