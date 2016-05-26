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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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Форвард Банк Forward Bank 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

возьмите кредит наличными :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 08:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  2XL написав:А где адреса этих центров в Киеве, не подскажите?

В Киеве 7 отделений банки. Это лучше, чем кредитный центр. Адреса есть на сайте и в приложении .
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

ВIВ написав:Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
Форвард не клонував, але є ж варіант з другим робочим простором. Там другий форвард встановиться як звичайний додаток. А для легкого доступу до кожного простору треба налаштувати свій відбиток.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

2XL написав:По КОКО кредитке с нулевым лимитом банк может налить лимит?
Може, через рік налили аж 2600 грн., а ще через рік..........
ліміт все той же.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:02

Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?

Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:11

  Hotab написав:Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?

Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??

Знаю человека, которому дали кредитный лимит 15к. Человек от фонаря назвал место работы, т.к. сам не работает нигде. Дал три номера телефона типа с работы. Никто не звонил и ничего не проверял.
velvet
 
Повідомлень: 4178
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:18

  Hotab написав:Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?

Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??

не устаю повторять
Общее правило: не брать кредит там де держишь депозит. И его придерживается и банк и свидомый свин.
Один из н̶а̶г̶л̶ы̶х̶ вар-ов -- эт сначала таки взять кредит(10..15К), а потом разместить депо под понд. Но в таком случае, банка часто потом уже не подымает лимит.
Проканывает вар-т, когда зашел с депо по понд, вынес через год, и еще через год взял таки кредитку с лимитом под 50К... еще через год банка нальет КЛ под понд. Т.е. это уже поведение старенького клиента (3..4года), с хорошей КИ (10..15 записей), у которого и в Анкете уже и лексусы, хавиры и яХты :)
Amethyst
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