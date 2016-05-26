Додано: Нед 06 лют, 2022 12:18

Hotab написав: Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?



Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"?? Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??

не устаю повторятьОбщее правило: не брать кредит там де держишь депозит. И его придерживается и банк и свидомый свин.Один из н̶а̶г̶л̶ы̶х̶ вар-ов -- эт сначала таки взять кредит(10..15К), а потом разместить депо под понд. Но в таком случае, банка часто потом уже не подымает лимит.Проканывает вар-т, когда зашел с депо по понд, вынес через год, и еще через год взял таки кредитку с лимитом под 50К... еще через год банка нальет КЛ под понд. Т.е. это уже поведение старенького клиента (3..4года), с хорошей КИ (10..15 записей), у которого и в Анкете уже и лексусы, хавиры и яХты