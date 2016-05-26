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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 лют, 2022 20:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
возьмите кредит наличными
Додано: Нед 06 лют, 2022 08:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Нед 06 лют, 2022 11:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард не клонував, але є ж варіант з другим робочим простором. Там другий форвард встановиться як звичайний додаток. А для легкого доступу до кожного простору треба налаштувати свій відбиток.
Додано: Нед 06 лют, 2022 11:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Може, через рік налили аж 2600 грн., а ще через рік..........
ліміт все той же.
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:02
Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?
Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:11
Знаю человека, которому дали кредитный лимит 15к. Человек от фонаря назвал место работы, т.к. сам не работает нигде. Дал три номера телефона типа с работы. Никто не звонил и ничего не проверял.
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:18
не устаю повторять
Общее правило: не брать кредит там де держишь депозит. И его придерживается и банк и свидомый свин.
Один из н̶а̶г̶л̶ы̶х̶ вар-ов -- эт сначала таки взять кредит(10..15К), а потом разместить депо под понд. Но в таком случае, банка часто потом уже не подымает лимит.
Проканывает вар-т, когда зашел с депо по понд, вынес через год, и еще через год взял таки кредитку с лимитом под 50К... еще через год банка нальет КЛ под понд. Т.е. это уже поведение старенького клиента (3..4года), с хорошей КИ (10..15 записей), у которого и в Анкете уже и лексусы, хавиры и яХты
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Колеги, а при р2р з дебетки вказується ім"я/приізвище відправника в назві торгової точки чи переказ підписаний знеособлено ?
Додано: Нед 06 лют, 2022 13:40
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:32
Amethyst
мне упорото звонили недавно предлагая поднять по кредитке с 2 до 15т. но имея опыт "сотрудничества" с этим корытам предпочитаю ничего не трогать, пока хоть как то работает. патом могут начать проверять данные или х.з. во общем сыт по горло их щедротами...
в моне открыл уже на себя 8т. кредита безработному без вопросов, в привате 50т. с вопросом-ответом и голд, при том шо своих в этих банках не держу ни копья..
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