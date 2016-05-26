чик
Проблем здесь при поднятии лимита нет вообще.
А вот полезность лимита в Моно и особенно в примате близка к нулю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:59
чик
Проблем здесь при поднятии лимита нет вообще.
А вот полезность лимита в Моно и особенно в примате близка к нулю.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21
видать від наполегливості кред. інспектора залежить,
в мене прозвонювали усі 3 номера причому майже моментально від подачі заявки..
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:32
Форвард додав функцію електронного підпису документів в додатку
https://news.finance.ua/ua/news/-/50824 ... nomu-banku
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