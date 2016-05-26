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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:59

чик
Проблем здесь при поднятии лимита нет вообще.
А вот полезность лимита в Моно и особенно в примате близка к нулю.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21

  velvet написав:
  Hotab написав:Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?

Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??

Знаю человека, которому дали кредитный лимит 15к. Человек от фонаря назвал место работы, т.к. сам не работает нигде. Дал три номера телефона типа с работы. Никто не звонил и ничего не проверял.


видать від наполегливості кред. інспектора залежить,
в мене прозвонювали усі 3 номера причому майже моментально від подачі заявки..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:32

Форвард додав функцію електронного підпису документів в додатку

https://news.finance.ua/ua/news/-/50824 ... nomu-banku
greenozon
 
Повідомлень: 12528
З нами з: 01.06.14
Подякував: 229 раз.
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  #<1 ... 35363738
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