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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:59
чик
Проблем здесь при поднятии лимита нет вообще.
А вот полезность лимита в Моно и особенно в примате близка к нулю.
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Vorlon
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21
velvet написав: Hotab написав:
Эта политика "привлекать под относительно высокие %% и не давать кредитных лимитов" не говорит ли о проблемах у банки?
Или это банальная рассудительность и экономность: "зачем вы мне, свинорылы, если вы меня только юзаете, а пользы от вас нет"??
Знаю человека, которому дали кредитный лимит 15к. Человек от фонаря назвал место работы, т.к. сам не работает нигде. Дал три номера телефона типа с работы. Никто не звонил и ничего не проверял.
видать від наполегливості кред. інспектора залежить,
в мене прозвонювали усі 3 номера причому майже моментально від подачі заявки..
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greenozon
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Додано: Нед 06 лют, 2022 15:32
Форвард додав функцію електронного підпису документів в додаткуhttps://news.finance.ua/ua/news/-/50824 ... nomu-banku
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greenozon
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Додано: Нед 06 лют, 2022 20:31
greenozon, это для новых клиентов. Для старых ничего нового. Всё остаётся без изменений.
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MASolomko
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Додано: Пон 07 лют, 2022 07:36
Невозможно войти в приложение. У всех так?
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anikola13
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Додано: Пон 07 лют, 2022 07:51
anikola13 написав:
Невозможно войти в приложение. У всех так?
Тоже. Непредвиденная ошибка.
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lel
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:06
Тоже ошибка
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novichok
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Додано: Пон 07 лют, 2022 08:34
Заработало
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