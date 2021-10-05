чик
Проблем здесь при поднятии лимита нет вообще.
А вот полезность лимита в Моно и особенно в примате близка к нулю.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 14:59
чик
Проблем здесь при поднятии лимита нет вообще.
А вот полезность лимита в Моно и особенно в примате близка к нулю.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21
видать від наполегливості кред. інспектора залежить,
в мене прозвонювали усі 3 номера причому майже моментально від подачі заявки..
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:32
Форвард додав функцію електронного підпису документів в додатку
https://news.finance.ua/ua/news/-/50824 ... nomu-banku
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
greenozon, это для новых клиентов. Для старых ничего нового. Всё остаётся без изменений.
Додано: Пон 07 лют, 2022 07:51
Додано: Пон 07 лют, 2022 10:34
В Моно да, там лимит не нужен, а в Привате лимит полезен для Оплаты частями (12-25 частей), и с ней проще разобраться, чем с Легкой рассрочкой от Альфы. А лимит в Форварде сейчас не востребован, последний раз использовал лимит аж в октябре, когда был Медицинский сервис 4% и Маркетплейсы 5%, а в ноябре были Почтовые услуги 10%, но уже за свои, за кредитные 5%. После этого Форвард лежит на полке. Так что на данный момент лимит в Привате ещё неплохо смотрится на фоне последних пары месяцев в Форварде.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:21
Серьёзно? Ну зачем же так обманывать? Я понимаю, что у вас давняя любовь с приматом (долгое время бывшим вашим единственным солнышком), но всё же.
На Розетке сколько не смотрю - количество частей примерно одинаково, однако:
1) в примате надо подготовить сумму очередного списания чтобы за свои, а за кредитные будет хорошая комиссия для стрижки лохов;
2) лимит на ОЧ могут забрать в любой момент, в отличие от Альфы, где можно использовать весь доступный лимит, который без веских причин не забирают.
Таким образом, за счёт кредитного лимита и списания первого платежа через одну РД, в Альфе на 1-2 месяца рассрочка по факту дольше
По итогу рекомендовать примат могу, как обычно, только врагу!
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