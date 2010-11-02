Додано: Пон 07 лют, 2022 13:39

Vorlon написав: 1) в примате надо подготовить сумму очередного списания чтобы за свои, а за кредитные будет хорошая комиссия для стрижки лохов 1) в примате надо подготовить сумму очередного списания чтобы за свои, а за кредитные будет хорошая комиссия для стрижки лохов

Vorlon написав: 2) лимит на ОЧ могут забрать в любой момент, в отличие от Альфы, где можно использовать весь доступный лимит, который без веских причин не забирают. 2) лимит на ОЧ могут забрать в любой момент, в отличие от Альфы, где можно использовать весь доступный лимит, который без веских причин не забирают.

Vorlon написав: Таким образом, за счёт кредитного лимита и списания первого платежа через одну РД, в Альфе на 1-2 месяца рассрочка по факту дольше Таким образом, за счёт кредитного лимита и списания первого платежа через одну РД, в Альфе на 1-2 месяца рассрочка по факту дольше

Это делается за 1-2 минуты при наличии Форварда или другого банка, где лежат деньги на текущем счету.У меня за всё время один раз пропадал лимит на ОЧ, но только на один день, на следующий день всё вернулось в норму.Это да, но в Привате тоже первый платеж можно сделать с кредитного лимита и в грейсе. То есть, на 1 месяц дольше, а не на 2. Вы взяли один пример (Розетка), а есть ещё, например, MOYO, где Легкой рассрочки нет, зато есть Оплата частями, причем много товаров на 16-25 оплат. Также не забывайте, что не все живут в обл. центрах или крупных городах, в моём родном городе (население около 50 тыс.) кроме Привата, Ощада, Укргаза, Райффайзен Банка и Моно больше ничего не оформишь, если не ехать специально в другой город. Поэтому не надо говорить, что Приват совсем бесполезен. Даже при наличии Альфы и многих других банков, Приват всё равно будет альтернативным вариантом, а в некоторых случаях - основным, когда частей 16-25, что выгоднее.На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".