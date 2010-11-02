Это делается за 1-2 минуты при наличии Форварда или другого банка, где лежат деньги на текущем счету.
У меня за всё время один раз пропадал лимит на ОЧ, но только на один день, на следующий день всё вернулось в норму.
Это да, но в Привате тоже первый платеж можно сделать с кредитного лимита и в грейсе. То есть, на 1 месяц дольше, а не на 2. Вы взяли один пример (Розетка), а есть ещё, например, MOYO, где Легкой рассрочки нет, зато есть Оплата частями, причем много товаров на 16-25 оплат. Также не забывайте, что не все живут в обл. центрах или крупных городах, в моём родном городе (население около 50 тыс.) кроме Привата, Ощада, Укргаза, Райффайзен Банка и Моно больше ничего не оформишь, если не ехать специально в другой город. Поэтому не надо говорить, что Приват совсем бесполезен. Даже при наличии Альфы и многих других банков, Приват всё равно будет альтернативным вариантом, а в некоторых случаях - основным, когда частей 16-25, что выгоднее.
На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".