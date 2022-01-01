Vorlon написав:1) в примате надо подготовить сумму очередного списания чтобы за свои, а за кредитные будет хорошая комиссия для стрижки лохов
Это делается за 1-2 минуты при наличии Форварда или другого банка, где лежат деньги на текущем счету.
Vorlon написав:2) лимит на ОЧ могут забрать в любой момент, в отличие от Альфы, где можно использовать весь доступный лимит, который без веских причин не забирают.
У меня за всё время один раз пропадал лимит на ОЧ, но только на один день, на следующий день всё вернулось в норму.
Vorlon написав:Таким образом, за счёт кредитного лимита и списания первого платежа через одну РД, в Альфе на 1-2 месяца рассрочка по факту дольше
Это да, но в Привате тоже первый платеж можно сделать с кредитного лимита и в грейсе. То есть, на 1 месяц дольше, а не на 2. Вы взяли один пример (Розетка), а есть ещё, например, MOYO, где Легкой рассрочки нет, зато есть Оплата частями, причем много товаров на 16-25 оплат. Также не забывайте, что не все живут в обл. центрах или крупных городах, в моём родном городе (население около 50 тыс.) кроме Привата, Ощада, Укргаза, Райффайзен Банка и Моно больше ничего не оформишь, если не ехать специально в другой город. Поэтому не надо говорить, что Приват совсем бесполезен. Даже при наличии Альфы и многих других банков, Приват всё равно будет альтернативным вариантом, а в некоторых случаях - основным, когда частей 16-25, что выгоднее.
На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".
Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45. Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%. Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.
Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Відділення мало де є. Тому +++ не для всіх. А взагалі схема подібна до тих, що практикував михайлівський. Колись відкрив і там була частина % щомісяця, а частина аж в кінці року як бонус. Відповідно, коли він збанкрутував, то перші виплатили, а другі ні.
Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Відділення мало де є. Тому +++ не для всіх. А взагалі схема подібна до тих, що практикував михайлівський. Колись відкрив і там була частина % щомісяця, а частина аж в кінці року як бонус. Відповідно, коли він збанкрутував, то перші виплатили, а другі ні.
У банки поки не ті % для мети - назбирати більше депо та зачинитись. Якби було близько 15.....