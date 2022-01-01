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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:39

  Vorlon написав:1) в примате надо подготовить сумму очередного списания чтобы за свои, а за кредитные будет хорошая комиссия для стрижки лохов

Это делается за 1-2 минуты при наличии Форварда или другого банка, где лежат деньги на текущем счету.
  Vorlon написав:2) лимит на ОЧ могут забрать в любой момент, в отличие от Альфы, где можно использовать весь доступный лимит, который без веских причин не забирают.

У меня за всё время один раз пропадал лимит на ОЧ, но только на один день, на следующий день всё вернулось в норму.
  Vorlon написав:Таким образом, за счёт кредитного лимита и списания первого платежа через одну РД, в Альфе на 1-2 месяца рассрочка по факту дольше

Это да, но в Привате тоже первый платеж можно сделать с кредитного лимита и в грейсе. То есть, на 1 месяц дольше, а не на 2. Вы взяли один пример (Розетка), а есть ещё, например, MOYO, где Легкой рассрочки нет, зато есть Оплата частями, причем много товаров на 16-25 оплат. Также не забывайте, что не все живут в обл. центрах или крупных городах, в моём родном городе (население около 50 тыс.) кроме Привата, Ощада, Укргаза, Райффайзен Банка и Моно больше ничего не оформишь, если не ехать специально в другой город. Поэтому не надо говорить, что Приват совсем бесполезен. Даже при наличии Альфы и многих других банков, Приват всё равно будет альтернативным вариантом, а в некоторых случаях - основным, когда частей 16-25, что выгоднее.

На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 23:10

А что там с вкладом с +++? Писали здесь, что собирались вновь ввести и тема затихла.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 23:12

  Порт написав:А что там с вкладом с +++? Писали здесь, что собирались вновь ввести и тема затихла.


Тема працює, віднедавна
треба кеш через касу

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 23:24

И сколько в процентах получается? Я знаю, что это многократно здесь обсуждалось, но давно уже и долго искать.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:18

  Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.

Відділення мало де є. Тому +++ не для всіх.
А взагалі схема подібна до тих, що практикував михайлівський. Колись відкрив і там була частина % щомісяця, а частина аж в кінці року як бонус. Відповідно, коли він збанкрутував, то перші виплатили, а другі ні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:26

  Ой+ написав:
  Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.

Відділення мало де є. Тому +++ не для всіх.
А взагалі схема подібна до тих, що практикував михайлівський. Колись відкрив і там була частина % щомісяця, а частина аж в кінці року як бонус. Відповідно, коли він збанкрутував, то перші виплатили, а другі ні.

У банки поки не ті % для мети - назбирати більше депо та зачинитись.
Якби було близько 15.....
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:43

Звонили из банка, повышают кредитный лимит, на смартфоне нажал единицу для подтверждения, а там говорят это заменяет вашу електронную подпись.
joik
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:45

  joik написав:Звонили из банка, повышают кредитный лимит, на смартфоне нажал единицу для подтверждения, а там говорят это заменяет вашу електронную подпись.

Ок. Кругом наши
Amethyst
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