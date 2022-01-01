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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:21
joik написав:
Звонили из банка, повышают кредитный лимит, на смартфоне нажал единицу для подтверждения, а там говорят это заменяет вашу електронную подпись.
Перезвоните, уточните - вам "повысили кредитный лимит" или "повесили кредитный лимон"?
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23
Ой+ написав: Hella написав:
Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Відділення мало де є. Тому +++ не для всіх.
А взагалі схема подібна до тих, що практикував михайлівський. Колись відкрив і там була частина % щомісяця, а частина аж в кінці року як бонус. Відповідно, коли він збанкрутував, то перші виплатили, а другі ні.
Понятно. Тут бонус раз в три месяца. До сих пор выплачивали нормально, ттт.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:48
Hella написав:
Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.
Добрый день. А что это за вклад под 9,6%? Можно с него снимать-пополнять деньги,и как тогда начисляются повышенные 12,45%? И какое количество можно открывать таких вкладов?
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isen
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:49
isen написав: Hella написав:
Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.
Добрый день. А что это за вклад под 9,6%? Можно с него снимать-пополнять деньги,и как тогда начисляются повышенные 12,45%? И какое количество можно открывать таких вкладов?
Самый обычный вклад. Снимать-пополнять нельзя, на сумму начисляется 9,65 (я проверила), а дополнительные 2,8 раз в квартал. Какое количество, не знаю, но уверена, что больше гарантированной суммы вкладывать не нужно ). Да, эти проценты, если вклад на год. На пол года меньше, десять с чем-то, но точно не помню, нужно уточнять в отделении.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:54
isen написав: Hella написав:
Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.
Добрый день. А что это за вклад под 9,6%? Можно с него снимать-пополнять деньги,и как тогда начисляются повышенные 12,45%? И какое количество можно открывать таких вкладов?
снимать - нет
пополнять - да(но нету смысла тк бонус только на первоначальную сумму в договоре)
открывать - на сколько денег хватит
(имхо -как вариант за минусом 2% от фонда)
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:38
в ІБ банку вискакує справа зверху червона помилка - Сервер недоступний
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Додано: Сер 09 лют, 2022 19:45
Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
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ВIВ
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