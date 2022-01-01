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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:05

ricardo
Та заодно, чи не завішали вам чиюсь іпотеку :D
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Звонили из банка, повышают кредитный лимит, на смартфоне нажал единицу для подтверждения, а там говорят это заменяет вашу електронную подпись.

Перезвоните, уточните - вам "повысили кредитный лимит" или "повесили кредитный лимон"?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:23

  Ой+ написав:
  Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.

Відділення мало де є. Тому +++ не для всіх.
А взагалі схема подібна до тих, що практикував михайлівський. Колись відкрив і там була частина % щомісяця, а частина аж в кінці року як бонус. Відповідно, коли він збанкрутував, то перші виплатили, а другі ні.


Понятно. Тут бонус раз в три месяца. До сих пор выплачивали нормально, ттт.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:48

  Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.

Добрый день. А что это за вклад под 9,6%? Можно с него снимать-пополнять деньги,и как тогда начисляются повышенные 12,45%? И какое количество можно открывать таких вкладов?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:49

  isen написав:
  Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.

Добрый день. А что это за вклад под 9,6%? Можно с него снимать-пополнять деньги,и как тогда начисляются повышенные 12,45%? И какое количество можно открывать таких вкладов?


Самый обычный вклад. Снимать-пополнять нельзя, на сумму начисляется 9,65 (я проверила), а дополнительные 2,8 раз в квартал. Какое количество, не знаю, но уверена, что больше гарантированной суммы вкладывать не нужно ). Да, эти проценты, если вклад на год. На пол года меньше, десять с чем-то, но точно не помню, нужно уточнять в отделении.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:54

  isen написав:
  Hella написав:Открыла в отделении на прошлой неделе. В месяц 9,6%, а общий процент 12, 45.
Какой плюс открывался, не знаю. Разница выплачивается раз в три месяца, как и раньше. Меня устроило, т.к на пенсионной все равно 9%.
Да, если перекладывается уже закончившийся вклад, процент чуть выше, т.к. Лояльный.

Добрый день. А что это за вклад под 9,6%? Можно с него снимать-пополнять деньги,и как тогда начисляются повышенные 12,45%? И какое количество можно открывать таких вкладов?

снимать - нет
пополнять - да(но нету смысла тк бонус только на первоначальную сумму в договоре)
открывать - на сколько денег хватит :D (имхо -как вариант за минусом 2% от фонда)
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:38

в ІБ банку вискакує справа зверху червона помилка - Сервер недоступний
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 19:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:30

клонирование приложений в Xiaomi

  Rimlyanin1 написав:
ВIВ написав:Коллеги, может кто юзает клонирование приложений в Xiaomi?
Какик клонированнному скунсу разрешения дать, или как настроить чтобы выписку скачать могло?
Ошибку при скачивании показывает.
Неудобно каждый раз через почту смотреть.
Форвард не клонував, але є ж варіант з другим робочим простором. Там другий форвард встановиться як звичайний додаток. А для легкого доступу до кожного простору треба налаштувати свій відбиток.

А я все клоны банок делаю AppCloner-ом. Работают идеально, и не ограничивается кол-во клонов одной и той же банки, как в случае штатного сяомишного клонера или второго пространства) :roll:
gunchak
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  gunchak написав:я все клоны банок делаю AppCloner-ом. Работают идеально

У меня почему-то после АппКлонера приложение скунса каждый раз для входа просит телефон, СМС и пароль.
ВIВ
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