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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:57
ВIВ написав:
Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
складывает
но может тупо за партнера не дать
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cohan
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