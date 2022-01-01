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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:57

  ВIВ написав:Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?


складывает

но может тупо за партнера не дать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:46

  cohan написав:
  ВIВ написав:Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?


складывает

но может тупо за партнера не дать

Вот у меня такой кейс.
На ГЛ сигнал оставлил, думают уже неделю, ждите, ждите.
Вас кинули в результатае или отдали кревне?
ВIВ
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Повідомлень: 452
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