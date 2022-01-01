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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:57
ВIВ написав:
Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
складывает
но может тупо за партнера не дать
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cohan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:46
cohan написав: ВIВ написав:
Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
складывает
но может тупо за партнера не дать
Вот у меня такой кейс.
На ГЛ сигнал оставлил, думают уже неделю, ждите, ждите.
Вас кинули в результатае или отдали кревне?
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ВIВ
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