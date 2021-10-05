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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:57
ВIВ написав:
Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
складывает
но может тупо за партнера не дать
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cohan
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Додано: Чет 10 лют, 2022 09:46
cohan написав: ВIВ написав:
Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?
складывает
но может тупо за партнера не дать
Вот у меня такой кейс.
На ГЛ сигнал оставлил, думают уже неделю, ждите, ждите.
Вас кинули в результатае или отдали кревне?
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ВIВ
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:37
А першою карткою може бути віртуальна?
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tetiv
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:23
tetiv написав:
А першою карткою може бути віртуальна?
Так.
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jay2004
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:42
Striker написав:
На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".
по моно просто привёл пример, как и приват (но им пользуюсь), где кредиты дают и безработным в отличии от скунса. с привата меня беспокоят токо по оканчанию срока карты и иногда подтвердить-обновить данные через п24, а здеся вечные дозвоны и свои "приключения" с открытием карт подробно описывал - ну их на ...
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чик
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:00
чик
Пользоваться приматом (если не для специальных схем) - это... даже не знаю, как корректно это можно назвать
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Vorlon
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Чет 10 лют, 2022 15:02
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