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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:57

  ВIВ написав:Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?


складывает

но может тупо за партнера не дать
cohan
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Повідомлень: 3777
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Подякував: 88 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:46

  cohan написав:
  ВIВ написав:Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?


складывает

но может тупо за партнера не дать

Вот у меня такой кейс.
На ГЛ сигнал оставлил, думают уже неделю, ждите, ждите.
Вас кинули в результатае или отдали кревне?
ВIВ
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Повідомлень: 454
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:37

А першою карткою може бути віртуальна?
tetiv
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:23

  tetiv написав:А першою карткою може бути віртуальна?


Так.
jay2004
 
Повідомлень: 3128
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Striker написав:На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".

по моно просто привёл пример, как и приват (но им пользуюсь), где кредиты дают и безработным в отличии от скунса. с привата меня беспокоят токо по оканчанию срока карты и иногда подтвердить-обновить данные через п24, а здеся вечные дозвоны и свои "приключения" с открытием карт подробно описывал - ну их на ...
чик
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Повідомлень: 6678
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Подякували: 886 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:00

чик
Пользоваться приматом (если не для специальных схем) - это... даже не знаю, как корректно это можно назвать :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:51

  ВIВ написав:
  cohan написав:
  ВIВ написав:Коллеги, как скунс начисляет КБ если одновременно и категория и партнер?
Складывает % или выбирает больший?


складывает

но может тупо за партнера не дать

Вот у меня такой кейс.
На ГЛ сигнал оставлил, думают уже неделю, ждите, ждите.
Вас кинули в результатае или отдали кревне?


кинули кончно, чек я не брал, да и вряд ли он помог
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 22:28

  чик написав:
  Striker написав:На этом предлагаю закончить, так как это вечный спор из разряда "Стакан наполовину пуст или полон".

по моно просто привёл пример, как и приват (но им пользуюсь), где кредиты дают и безработным в отличии от скунса. с привата меня беспокоят токо по оканчанию срока карты и иногда подтвердить-обновить данные через п24, а здеся вечные дозвоны и свои "приключения" с открытием карт подробно описывал - ну их на ...

При оформлении карты Вы им с центра занятости справку принесли о безработности?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 10:57

sergia
пару лет взад виртуально отказали, пришлось сеструхе ехать открывать на себе. сча новым можно вроде и виртуально, но меня так "обслужили" в отделении, шо карты есть, а пользоваться не могу т.е. надо закрывать по их вине неправильные и открывать по новой правильные - надо было таки виртуалки открыть, пока считался "новеньким"...
чик
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