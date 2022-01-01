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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:51

Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
kosul
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:04

  kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?

А шо за банк-получатель такой?
Уже года 2 у всех есть личный ИБАН для каждого счета.
Через СЭП можно делать и переводы на личные- и оплаты на юр-счета.
Если с рек-ми напутаете, то сумма вернется дня через три
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 11 лют, 2022 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:05

  kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?

в украине реквизиты счета - это ибан. там и счет и банк зашит. форвард отправит деньги на счет, ибан которого вы укажите. если счет физ лица, то надо вставить его инн, если транзитный банка, то его егрпоу. Что с деньгами надо делать банку получателю, пишется в назначении платежа
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  #<1 ... 39404142
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