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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:51
Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
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kosul
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:04
kosul написав:
Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
А шо за банк-получатель такой?
Уже года 2 у всех есть личный ИБАН для каждого счета.
Через СЭП можно делать и переводы на личные- и оплаты на юр-счета.
Если с рек-ми напутаете, то сумма вернется дня через три
Востаннє редагувалось Amethyst
в П'ят 11 лют, 2022 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:05
kosul написав:
Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
в украине реквизиты счета - это ибан. там и счет и банк зашит. форвард отправит деньги на счет, ибан которого вы укажите. если счет физ лица, то надо вставить его инн, если транзитный банка, то его егрпоу. Что с деньгами надо делать банку получателю, пишется в назначении платежа
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