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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:51

Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
kosul
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:04

  kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?

А шо за банк-получатель такой?
Уже года 2 у всех есть личный ИБАН для каждого счета.
Через СЭП можно делать и переводы на личные- и оплаты на юр-счета.
Если с рек-ми напутаете, то сумма вернется дня через три
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 11 лют, 2022 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:05

  kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?

в украине реквизиты счета - это ибан. там и счет и банк зашит. форвард отправит деньги на счет, ибан которого вы укажите. если счет физ лица, то надо вставить его инн, если транзитный банка, то его егрпоу. Что с деньгами надо делать банку получателю, пишется в назначении платежа
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:А шо за банк-получатель такой?


Шарик?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:43

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Виявлено фейковий домен online-forward.com
Будьте пильними та уавжними - не переходьте за некоректним посиланням,
не залишайте свої дані на сумнівних ресурсах та не здійснюйте будь-які інші дії
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

ps із додатку банку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:59

  kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя.
Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?


на аккорд и агриколь все ходит
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:08

  maxstar написав:Акція «Календар Cashback до дня закоханих»
З 11.02.2022 по 14.02.2022 року (включно) даруємо додаткову категорію кешбек до свята усіх закоханих.

Категорія включає: кіно, розваги, кафе, ресторани, готелі.

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Интересно, он в лимит 1000 входит или идет дополнительно?
В п.2.6. https://www.forward-bank.com/about/acti ... ack_vd.pdf
вроде как 500 грн. дополнительно.
И как то странно написано, не берут участия - Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД». Хотя в мне на эту карту и пришло что участвует.
ВIВ
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  #<1 ... 39404142
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