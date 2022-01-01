Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя. Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя. Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
А шо за банк-получатель такой? Уже года 2 у всех есть личный ИБАН для каждого счета. Через СЭП можно делать и переводы на личные- и оплаты на юр-счета. Если с рек-ми напутаете, то сумма вернется дня через три
Востаннє редагувалось Amethyst в П'ят 11 лют, 2022 17:05, всього редагувалось 1 раз.
kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя. Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
в украине реквизиты счета - это ибан. там и счет и банк зашит. форвард отправит деньги на счет, ибан которого вы укажите. если счет физ лица, то надо вставить его инн, если транзитный банка, то его егрпоу. Что с деньгами надо делать банку получателю, пишется в назначении платежа
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kosul написав:Кто-нибудь пополнял карту другого банка по реквизитам из мобильного приложения Форварда? Банк-получатель использует транзитный счет, соответственно номер счета (транзитный) и счет в назначении платежа (мой карточный) отличаются. ЕГРПОУ указан банка-получателя. Вопрос в том, Форвард может проводить такие платежи, или отклоняет из-за "неверного получателя"?
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Интересно, он в лимит 1000 входит или идет дополнительно? В п.2.6. https://www.forward-bank.com/about/acti ... ack_vd.pdf вроде как 500 грн. дополнительно. И как то странно написано, не берут участия - Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД». Хотя в мне на эту карту и пришло что участвует.
Отримайте 7% кешбеку на романтичний час та подарунки для коханих за розрахунки кредиткою.
Интересно, он в лимит 1000 входит или идет дополнительно? В п.2.6. https://www.forward-bank.com/about/acti ... ack_vd.pdf вроде как 500 грн. дополнительно. И как то странно написано, не берут участия - Кредитні карткові договори, відкриті в рамках продукту «КОКО КАРД». Хотя в мне на эту карту и пришло что участвует.