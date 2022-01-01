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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:45

  ВIВ написав:vollena71
Нет, у Вас ссыль на общие условия по всем картам.

В конце файла таблица с перечнем КокоКарт, которые участвуют в акции
vollena71
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Повідомлень: 2690
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Акция 11-14.02 только по приглашению или всем? Пока не вижу
valya
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Повідомлень: 1623
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Подякував: 518 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:53

  vollena71 написав:
  ВIВ написав:vollena71
Нет, у Вас ссыль на общие условия по всем картам.

В конце файла таблица с перечнем КокоКарт, которые участвуют в акции

Вы хоть бы на дату посмотрели від «13 » вересня 2021 року
И Святой Валентин 2022 - только для кредиток!
Но ключевой вопрос тут, 500 к 1000 добавляется или входит в 1000
ВIВ
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Повідомлень: 459
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Подякував: 10 раз.
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