В конце файла таблица с перечнем КокоКарт, которые участвуют в акции
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:45
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Акция 11-14.02 только по приглашению или всем? Пока не вижу
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:53
Вы хоть бы на дату посмотрели від «13 » вересня 2021 року
И Святой Валентин 2022 - только для кредиток!
Но ключевой вопрос тут, 500 к 1000 добавляется или входит в 1000
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