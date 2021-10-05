candidat написав:

Какой же Форвард мелочный тихушечный жлоб! Мало того, что непонятно зачем вообще прикрутили ко всем картам и счетам этот дурацкий выключатель начисления процентов на остаток, так "совершенно случайно" исподтишка вырубили этот выключатель у выданной новой карты. Нехило ее пополнил, но только через 17 дней заметил, что этот флажок не светится зеленым (в положении "выкл."). Ну не подлецы? Не зря скунсом зовут, полностью заслуживает. Разве это не обман, написать в тарифах о начислении 9%, а выдать карту фактически с 0% и скромно об этом умолчать?Зачем вообще нужен этот выключатель? Кто в здравом уме отключит себе начисление процентов? Какая на это может быть причина у клиента?Какие перспективы покачать права насчет этой ситуации? С одной стороны, вроде как выключатель не спрятан совсем, и я мог бы заметить сразу, но не заметил, но с другой стороны, выключатель этот расположен максимально низко, его не видно, если не прокрутить страницу вниз, также никто не предупредил, что карта выдается с отключенной функцией начисления процентов, тогда как в тарифах четко указаны 9% без уточнения, что это при включенной функции начисления. Это же какой-то обман и мошенничество!P.S. Следите за скунсом, он жульничает.