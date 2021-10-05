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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:45

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:мне в кале сказали у кого нет карты коко все могут открыть так.
Выпуск цифровой карты происходит через приложение интернет-банкинга и только на этапе регистрации клиента в банке.


на сайте есть кнопка "заказать карту" и есть выбор "виртуальная"
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

IMPRINTER, тогда нужен доброволец 😁
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 19:05

СМС для онлайн-банкинга отключили на время заседания ФРС что-ли?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 19:10

  MASolomko написав:IMPRINTER, тогда нужен доброволец 😁


ну я думал что кто то тестил уже ) поєтому и спросил
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:02

господа а что с барсучьим веб-ИБ ? давно не фурычит?

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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мобильное приложение по пин-коду работает нормально.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 22:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Платежи в Форвард онлайн не работают, поддержка говорит о технических проблемах, сроки решения, при каждом обращении - 30 минут!?, уже часа 3-и где-то...
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 22:27

  Kevin написав:Мобильное приложение по пин-коду работает нормально.


ну то мобильное ... + войти это еще полдела )
не работает ничего
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:34

  candidat написав:Какой же Форвард мелочный тихушечный жлоб! Мало того, что непонятно зачем вообще прикрутили ко всем картам и счетам этот дурацкий выключатель начисления процентов на остаток, так "совершенно случайно" исподтишка вырубили этот выключатель у выданной новой карты. Нехило ее пополнил, но только через 17 дней заметил, что этот флажок не светится зеленым (в положении "выкл."). Ну не подлецы? Не зря скунсом зовут, полностью заслуживает. Разве это не обман, написать в тарифах о начислении 9%, а выдать карту фактически с 0% и скромно об этом умолчать?
Зачем вообще нужен этот выключатель? Кто в здравом уме отключит себе начисление процентов? Какая на это может быть причина у клиента?
Какие перспективы покачать права насчет этой ситуации? С одной стороны, вроде как выключатель не спрятан совсем, и я мог бы заметить сразу, но не заметил, но с другой стороны, выключатель этот расположен максимально низко, его не видно, если не прокрутить страницу вниз, также никто не предупредил, что карта выдается с отключенной функцией начисления процентов, тогда как в тарифах четко указаны 9% без уточнения, что это при включенной функции начисления. Это же какой-то обман и мошенничество!
P.S. Следите за скунсом, он жульничает.

Согласно части 1 статьи 536 Гражданского кодекса Украины за пользование чужими денежными средствами должник обязан уплачивать проценты, если иное не установлено договором между физическими лицами.
Таким образом, юридическое лицо, в данном случае банк, не может пользоваться средствами физического лица без уплаты процентов, даже если это будет указано в договоре, поскольку такой договор будет ничтожным.
Потребуйте от банка начисления процентов за указанный Вами период (17 дней), а если откажет, то напишите жалобу в НБУ - там создано управление по защите прав потребителей финансовых услуг.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Igneus написав:Согласно части 1 статьи 536 Гражданского кодекса Украины за пользование чужими денежными средствами должник обязан...

Я, конечно, не юрист, но как это относится к данной ситуации?
ingtrans
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