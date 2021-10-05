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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

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Форвард Банк Forward Bank 3.4 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:10

  ingtrans написав:
  Igneus написав:Согласно части 1 статьи 536 Гражданского кодекса Украины за пользование чужими денежными средствами должник обязан...

Я, конечно, не юрист, но как это относится к данной ситуации?

Это значит, что только физическое лицо может пользоваться денежными средствами другого физического лица без уплаты процентов, если об этом специально оговорено в договоре между ними.
Если же банк Форвард (юридическое лицо) не начислял владельцу карты (физическому лицу) проценты за период, когда по карте было выключено начисление процентов, то он все равно обязан начислить и выплатить эти проценты по требованию владельца карты, даже если владелец карты не включил или сам выключил начисление процентов этим "выключателем".
Таким образом, пользование юридическими лицами денежными средствами физических лиц без уплаты процентов не допускается даже в случае, если об этом будет указано в договоре между ними, поскольку такой договор будет ничтожным в этой части ( о неначислении процентов ) с даты его заключения и даже не требуется признавать его в судебном порядке недействительным.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:40

Вчера легко пополнил кредитную КоКо с Белой карты Монобанк.
Сегодня - около 10 попыток (пытался подобрать сумму), все время пишет "Превышен лимит".

При этом и Моно, и Форвард бьют себя кулаком в грудь и говорят, что у них никаких ограничений.
Кому верить и что делать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:46

  Искатель написав:Вчера легко пополнил кредитную КоКо с Белой карты Монобанк.
Сегодня - около 10 попыток (пытался подобрать сумму), все время пишет "Превышен лимит".

При этом и Моно, и Форвард бьют себя кулаком в грудь и говорят, что у них никаких ограничений.
Кому верить и что делать?

Я бы подождал. Наверно у форварда перерасход по лимитам мпс :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Искатель написав:Вчера легко пополнил кредитную КоКо с Белой карты Монобанк.
Сегодня - около 10 попыток (пытался подобрать сумму), все время пишет "Превышен лимит".

При этом и Моно, и Форвард бьют себя кулаком в грудь и говорят, что у них никаких ограничений.
Кому верить и что делать?
Может быть уже лимит платежной системы использован? Например за месяц
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:55

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:Вчера легко пополнил кредитную КоКо с Белой карты Монобанк.
Сегодня - около 10 попыток (пытался подобрать сумму), все время пишет "Превышен лимит".

При этом и Моно, и Форвард бьют себя кулаком в грудь и говорят, что у них никаких ограничений.
Кому верить и что делать?

Я бы подождал. Наверно у форварда перерасход по лимитам мпс :)

При чём тут лимиты форварда, если он тянет с моно
velvet
 
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