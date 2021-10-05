Додано: Вів 15 лют, 2022 14:10

ingtrans написав: Igneus написав: Согласно части 1 статьи 536 Гражданского кодекса Украины за пользование чужими денежными средствами должник обязан... Согласно части 1 статьи 536 Гражданского кодекса Украины за пользование чужими денежными средствами должник обязан...

Я, конечно, не юрист, но как это относится к данной ситуации? Я, конечно, не юрист, но как это относится к данной ситуации?

Это значит, что толькоможет пользоваться денежными средствами другогобез уплаты процентов, если об этомоговорено в договоре между ними.Если же банк Форвард () не начислял владельцу карты () проценты за период, когда по карте было выключено начисление процентов, то он все равно обязан начислить и выплатить эти проценты по требованию владельца карты, даже если владелец карты не включил или сам выключил начисление процентов этим "выключателем".Таким образом, пользованиеденежными средствамибез уплаты процентов не допускается даже в случае, если об этом будет указано в договоре между ними, поскольку такой договор будетв этой части ( о неначислении процентов ) с даты его заключения и даже не требуется признавать его в судебном порядке недействительным.