Это значит, что только физическое лицо может пользоваться денежными средствами другого физического лица без уплаты процентов, если об этом специально оговорено в договоре между ними.
Если же банк Форвард (юридическое лицо) не начислял владельцу карты (физическому лицу) проценты за период, когда по карте было выключено начисление процентов, то он все равно обязан начислить и выплатить эти проценты по требованию владельца карты, даже если владелец карты не включил или сам выключил начисление процентов этим "выключателем".
Таким образом, пользование юридическими лицами денежными средствами физических лиц без уплаты процентов не допускается даже в случае, если об этом будет указано в договоре между ними, поскольку такой договор будет ничтожным в этой части ( о неначислении процентов ) с даты его заключения и даже не требуется признавать его в судебном порядке недействительным.